Moulin Rouge!, i 20 anni del film di Baz Luhrmann

NEW YORK, 19 MAG - Il più spericolato film d'azione, piuttosto che un film-musical. A 20 anni dall'uscita di 'Moulin Rouge (2001) Nicole Kidman, protagonista con Ewan McGregor della pellicola diretta da Baz Luhrmann e ispirata all'opera La traviata di Giuseppe Verdi, riflette su cosa ha significato per lei girare il film. L'attrice, 53 anni, si ruppe due costole e ebbe una lesione alla cartilagine del ginocchio. "Ho ballato con I tacchi alti - ha detto in un'intervista a Yahoo Entertainment - mi fratturai le costole, mi lesionai un ginocchio. Feci tutte le cose che si devono fare per creare grande arte". In particolare la Kidman si lesionò la cartilagine del ginocchio durante il brano 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' mentre si ruppe una costola a causa di un corsetto troppo stretto che le ridusse il giro vita a circa 46 cm. L'uscita di Moulin Rouge fu considerata come una rinascita per il musical, un genere cinematografico per molti anni era disertato dal cinema live action. Il film è stato vincitore di due premi Oscar nel 2002, per la migliore scenografia e i migliori costumi, vincendo due statuette sulle otto nomination avute. (ANSA).