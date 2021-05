Emma Stone, da piccola ero pazza di Leonardo DiCaprio

NEW YORK, 19 MAG - Emma Stone matta per Leonardo DiCaprio. Lo ha rivelato la stessa attrice durante un'intervista, ricordando il momento in cui DiCaprio le consegnò l'Oscar nel 2017 come miglior attrice per la sua interpretazione nel film La La Land. "In quel momento - ha detto - riuscivo a pensare soltanto a lui. Ho visto Titanic sette volte e mezzo al cinema. Era l'amore della mia vita. In camera da letto avevo una sua foto autografata che avevo ricevuto per il mio 12/o compleanno". L'attrice ha aggiunto che mentre stava andando incontro all'attore per ritirare la statuetta si è sentita nel momento più surreale della sua vita, non riusciva a crederci. Emma Stone è apparsa per il suo primo red carpet dopo la nascita di sua figlia. L'occasione è stata la premiere a Los Angeles di 'Crudelia', il live-action Disney, prequel de 'La carica dei 101', in cui interpreterà la celebre cattiva Crudelia De Mon. (ANSA).