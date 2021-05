Poltrone lusso e pass gratis a vaccinati, sale si attrezzano

ROMA, 19 MAG - Il cinema alla ripartenza prova ad attrezzarsi, anche in senso letterale. Cerca di puntare non solo su film capaci di distoglierci dalla visione 'addivanata' ma sull'esperienza in se. Il tema non è nuovissimo, ma oggi è letteralmente urgente: come riportare il pubblico in sala quando sulla piattaforma e sulla tv a pagamento trova di tutto e di più? Come convincerlo a stare in una sala chiusa per un paio d'ore, con la mascherina, con il distanziamento? Una possibile risposta sta anche nella sala stessa, nelle strutture dove godere non solo dello schermo grandissimo che nessun home video potrà uguagliare ma anche di tutto il resto in termini di sound e di comfort. Cambiare le abitudini, uno stile di vita che ci sta condizionando da mesi e mesi non è affatto facile. Ad invogliarci, oltre alla nostra fame di cinema su grande schermo, deve essere l'esperienza di sala. Ecco così che su iniziative singole spuntano tante soluzioni. La Cineteca di Milano Meet, con un programma cinema di nicchia ha lanciato un'iniziativa originale: ingresso gratis per i vaccinati, anche solo con la prima dose. Altra esperienza nuova che non esiste in versione domestica e dunque decisamente attraente è la prima sala di virtual reality che apre a Torino dentro il dinamico Museo Nazionale del Cinema. In ambito sala a tutto comfort brucia tutti il vasto circuito di multiplex Uci Cinemas con quattro sale Luxe in Italia, l'ultima delle quali Maximo a Roma apre il 20 maggio: Campi Bisenzio (Firenze), Marcon (a Mestre, Venezia), Palladio (Vicenza) e appunto Maximo, con poltrone reclinabili di ultima generazione, tavolino, straordinaria qualità delle proiezioni. Appena le disposizioni lo permetteranno le sale Luxe offriranno food particolari, cocktail, aperitivi. Dal display del proprio smartphone, si ordineranno bevande freestyle attraverso un touchscreen. Poltrone reclinabili extra large, in tempi pre-pandemici, sono state allestite ad esempio nella sala Notorius a Milano, al Quattro Fontane a Roma. L'altro circuito, The Space Cinema, attira lo spettatore con un sistema del tutto nuovo di visione in sicurezza: prenotazioni online che garantiscono il 'vuoto' intorno, una mappa di sala duttile in base agli accessi. (ANSA).