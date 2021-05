Demi Lovato, sono non binaria, datemi del loro

NEW YORK, 19 MAG - La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o 'loro'. In un video e un messaggio Twitter rivolto ai fan ha spiegato di essere "orgogliosa" di questo cambiamento, dopo molto lavoro di "auto-riflessione". "Sento che questo rappresenta meglio la fluidità che sento nella mia espressione di genere, e mi permette di sentirmi più autentica e fedele alla persona che so di essere e che sto ancora scoprendo", ha aggiunto. Quindi ha sottolineato che "sta ancora imparando", e prima viveva "per quelli dall'altra parte delle telecamere". (ANSA).