Torna Piano city Milano, decima edizione speciale dal 25 giugno

MILANO, 19 MAG - Torna Piano City Milano, la manifestazione che in un fine settimana riempie la città di musica, grazie a una serie di concerti in luoghi anche inusuali. Per questa decima edizione (quasi) post covid dal 25 al 27 giugno saranno in programma 100 concerti pianistici in dieci quartieri, o meglio in dieci luoghi simbolo che si trovano in dieci quartieri diversi. Concerti con il pubblico presente, ma visibili anche in streaming. "Negli anni il festival ha portato la musica ovunque, strade, cortili, case private e luoghi ameni" Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano City Milano insieme a Titti Santini, sottolineando che "l'edizione di quest'anno assume un significato particolare, per riprendere a fare musica insieme in sicurezza. Per i nostri 10 anni vi invitiamo da mattina a sera in 10 luoghi a noi cari, all'aperto, per esserci in tutti i quartieri, con 100 concerti, ospiti d'eccezione italiani e stranieri, grandi nomi e giovani talenti e naturalmente ogni genere musicale". Nei suoi primi dieci anni, il festival - realizzato dall'associazione Piano City con il Comune, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù,- ha coinvolto 3.500 artisti in oltre tremila concerti. Lo scorso anno, causa pandemia, Piano City ha scelto lo streaming ma ha organizzato anche Piano Tandem e Piano Risciò che hanno attraversato la città per farsi ascoltare dalla gente affacciata alle finestre e ai balconi. Anche a quelli del covid hotel Michelangelo. (ANSA).