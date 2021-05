Nottinarena 2021, a Lignano Emma, Subsonica e Frah Quintale

TRIESTE, 19 MAG - Si riaccendono le luci sul palco dell'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro: dal 3 giugno torna Nottinarea, la rassegna artistica e culturale dal vivo in Fvg, i cui primi tre nomi sono Emma, Subsonica e Frah Quintale. Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21:00) con Emma Marrone, che ha scelto il palcoscenico dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che poi approderà all'Arena di Verona, al Teatro Antico di Taormina e alla Cavea dell'Auditorium di Roma. Il concerto è un segnale importante per lei e il pubblico, un modo per celebrare insieme i primi 10 anni di carriera. Venerdì 6 agosto (inizio ore 21:00) protagonista Frah Quintale, in tour per presentare per la prima volta dal vivo il nuovo disco Banzai (Lato blu e Lato arancio). Venerdì 27 agosto (inizio ore 21:00) toccherà ai Subsonica infiammare il pubblico dell'Arena di Lignano. Anche la band torinese sarà in tour questa estate per festeggiare i 25 anni di carriera. I biglietti per i concerti di Frah Quintale e dei Subsonica sono acquistabili da oggi online su www.ticketone.it/ e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per il concerto di Emma sono invece già esauriti, trattandosi di un concerto posticipato lo scorso anno. Nottinarena 2021 - voluta dal Comune di Lignano in collaborazione con PromoTurismoFVG - tra concerti, spettacoli teatrali, spettacoli per bambini e cabaret accompagnerà le serate dell'estate a Lignano sino a settembre. (ANSA). DO/ S0B QBXB (ANSA).