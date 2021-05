Angelina Jolie supertonica in Quelli che mi vogliono morto

ROMA, 19 MAG - Da quello che si vede sul trailer Angelina Jolie, 46 anni, è supertonica in QUELLI CHE MI VOGLIONO MORTO, l'atteso thriller diretto da Taylor Sheridan, in arrivo in Italia in esclusiva digitale da giovedì 3 giugno disponibile per l'acquisto ed il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. L'attrice premio Oscar (Ragazze interrotte, Maleficent) interpreta Hannah, esperta pompiera paracadutista, piena di sensi di colpa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, che incontra un ragazzino di dodici anni, Connor Casserly (Finn Little), traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi. Il fatto è che Connor involontariamente si ritrova a essere il testimone di un omicidio e viene così inserito in un programma di protezione testimoni. Per la sua incolumità viene spostato poi in una comunità remota del Montana, immersa tra le montagne e le foreste, dove è difficilmente rintracciabile. Peccato che gli autori dell'assassinio (Nicholas Hoult e Aidan Gillen) siano sulle sue tracce. L'adolescente, per cercare di avere salva la pelle, fugge disperato tra i boschi, non sapendo che da lì a poco un incendio divamperà nella zona. A trovare Connor tra gli alberi in fiamme è la guardia forestale Hannah Faber, che lo proteggerà non solo dal fuoco, ma anche dai due killer intenzionati a farlo fuori. "Penso che a volte quando vedi queste persone che vivono una vita di servizio, vuoi saperne di più su quello che fanno - ha detto la Jolie sul suo personaggio -. Ma l'opportunità di fare luce sul loro mondo e onorarli in qualche modo e mostrarli come eroici è stata davvero bella". Taylor Sheridan (Hell or High Water', 'I segreti di Wind River') ha diretto il film da una sceneggiatura di Michael Koryta, Charles Leavitt e Sheridan stesso, basata sul libro di Koryta. (ANSA).