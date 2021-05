La famiglia in commedia al Montecarlo Film Fest

ROMA, 19 MAG - La famiglia in tutte le sue declinazioni, i conflitti generazionali, il sesso e l'emancipazione femminile sono le tematiche affrontate nelle commedie presenti in concorso e fuori concorso alla 18/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie (31 maggio - 5 giugno), ideato e diretto da Ezio Greggio. Quest'anno nella giuria presieduta da Raoul Bova, l'attrice francese vincitrice di due César Sara Forestier, Giacomo Ferrara, Mario de la Rosa, star internazionale dopo il successo della serie La Casa di Carta, e il regista e critico cinematografico Mario Sesti. Unico film italiano, in anteprima internazionale e film di chiusura, è BENVENUTI IN CASA ESPOSITO diretto da Gianluca Ansanelli. Una commedia che racconta tra equivoci e situazioni rocambolesche le avventure tragicomiche di una famiglia camorrista. Nel cast, Giovanni Esposito (Si accettano miracoli, Troppo Napoletano), Antonia Truppo (vincitrice di 2 David di Donatello per Lo Chiamavano Jeeg Robot e Indivisibili) e Francesco Di Leva (Il Sindaco del Rione sanità, Il Clan dei camorristi). La pellicola d'apertura, anche questa in anteprima internazionale, è il film francese FAMILY SWAP (Le sens de la famille), diretto da Jean-Patrick Benes, family movie in cui ciascun membro della famiglia si ritrova nel corpo degli altri dovendosi così misurare con le difficoltà, i sentimenti e le esigenze di ognuno. In concorso commedie provenienti da tutto il mondo e 3 pellicole dirette da donne: LADIES OF STEEL diretta dall'attrice finlandese Pamela Tola., l' opera prima DEADLY CUTS diretta da Rachel Carey (Irlanda) mentre da Israele arriva la commedia HONEYMOOD della regista Talya Lavie con nel cast, Avigail Harari e Ran Danker. Dagli USA anche SWAN SONG di Todd Stephens: il caratterista Udo Kier interpreta un anziano parrucchiere gay ormai in pensione che scappa dalla casa di riposo per una missione irrinunciabile, l'ultima spettacolare acconciatura alla diva e amica di un tempo proprio il giorno del suo funerale. Questa cliente speciale, amata e odiata come una sorella, è interpretata da Linda Evans che tutti ricorderanno nei panni di Krystle Carrington nella serie degli anni '80 Dynasty. (ANSA).