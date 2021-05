Rapper T.I. sotto indagine per accuse aggressione sessuale

NEW YORK, 18 MAG - La polizia di Los Angeles ha avviato un'indagine nei confronti del rapper T.I., al secolo Clifford Joseph, 40 anni, accusato da alcune donne di aggressione sessuale. Con lui sarebbe coinvolta anche la moglie Tameka 'Tiny' Harris. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, lo scorso marzo undici presunte vittime si sono fatte avanti accusando il rapper e la moglie di, tra le altre cose, abusi sessuali, rapimento, intimidazione, ingestione forzata di narcotici illegali. I fatti risalgono a un arco di tempo che va dal 2005 al 2018. T.I. ha già dei precedenti penali. Alle luce di tali accuse, il network VH1 ha fermato la produzione della quarta stagione del reality show 'T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle', mentre Marvel Studios lo ha scaricato dal Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dopo che avevo avuto una parte nei primi due film Ant-Man. (ANSA).