Strage Bologna: su Amazon Prime il film girato in ascensore

BOLOGNA, 18 MAG - Il film thriller 'Entrapped. A day of Terror', patrocinato dall'Associazione familiari vittime del 2 agosto, esce in tutto il mondo nella nuova versione insieme al famoso attore italo filippino Ruben Maria Soriquez, nato proprio il 2 agosto a Bologna, ora star delle tv asiatiche. Il film racconta di un gruppo di persone bloccate in un ascensore vicino la stazione di Bologna, in una calda estate del 2 agosto 1980. Tutta la pellicola si svolge dentro l'ascensore, un thriller adrenalinico che ha conquistato l'Asia e gli Stati Uniti, dove uscirà su Amazon Prime Usa e in Blu Ray: in Italia, invece, il 2 agosto uscirà sulla piattaforma 'Chili' la nuova versione internazionale. Il film contiene inoltre una canzone di Andrea Mingardi, scritta appositamente per ricordare la strage della stazione. (ANSA).