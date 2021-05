Teatro: Delitto Matteotti, anteprima nazionale a Campobasso

CAMPOBASSO, 18 MAG - Al Teatro Savoia di Campobasso l'anteprima nazionale dello spettacolo 'Il Mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti', scritto dalla giornalista Carmen Sepede per la regia di Emanuele Gamba, direttore del teatro Goldoni di Livorno. Il 9 e 10 giugno, alle 20, l'atteso debutto a lungo rinviato a causa della pandemia. Prodotto dall'Associazione culturale A.C.T., in coproduzione con la Fondazione Molise cultura, il progetto ha ricevuto il sostegno e il finanziamento della Regione Molise, nell'ambito del bando Turismo è Cultura e il contributo del Comune di Campobasso, partner istituzionale del bando, insieme al Comune di Fratta Polesine (Rovigo) paese natio di Giacomo Matteotti. Non casuale la scelta delle date del debutto che avverrà in contemporanea con le celebrazioni nazionali per la morte del deputato e segretario del Partito Socialista Unitario. Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti, 'Tempesta', come lo chiamavano i suoi compagni di partito, fu rapito e ucciso da un gruppo di squadristi fascisti guidato da Amerigo Dumini. Pochi giorni prima del delitto, il 30 maggio 1924, nel suo ultimo discorso alla Camera, aveva attaccato duramente Benito Mussolini, denunciando i brogli elettorali, le intimidazioni e i pestaggi che avevano caratterizzato le votazioni del 6 aprile 1924 che avevano portato al potere il Partito fascista, arrivando a chiedere l'annullamento delle elezioni "inficiate dalla violenza". Dopo l'anteprima nazionale lo spettacolo sarà portato in tournée nei principali teatri italiani, con un calendario di rappresentazioni che terrà ovviamente conto dell'evolversi della situazione sanitaria. (ANSA).