Battiato: Dori Ghezzi, vivrà in Casa Cantautori

GENOVA, 18 MAG - "Oggi è una splendida giornata, nonostante Franco". Lo ha detto Dori Ghezzi oggi a Genova che ha ricordato Franco Battiato durante la presentazione della Casa dei Cantautori. "Non si muore mai, nessuno muore mai e tanto più certe persone - ha detto Ghezzi -. Battiato sarà sempre con noi e vivrà in questa Casa". Le parole di Ghezzi sono state sottolineate da una commovente videoclip che ricorda l'interpretazione del brano di De André 'Amore che viene, amore che va' eseguita da Battiato nel 2000 durante l'omaggio a Fabrizio De André al Teatro Carlo Felice. Brano che Battiato, per la commozione, non riuscì a finire. (ANSA).