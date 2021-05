25 anni Mission Impossibile, successo di una saga

NEW YORK, 17 MAG - Era il 22 maggio del 1996 e il primo 'Mission Impossible' usciva nelle sale. Il film, con protagonista Tom Cruise, sarebbe diventato uno dei franchise di maggior successo della storia del cinema: da allora sono usciti altri cinque capitoli della saga, mentre il settimo e l'ottavo saranno rispettivamente in sala il 27 maggio del 2022 e il 7 luglio del 2023. Il primo film è tornato nei cinema in versione restaurata proprio in occasione del 25/o anniversario. Ispirato alla serie televisiva Missione Impossibile ideata da Bruce Geller nel 1966, il film ruota intorno alla figura di Ethan Hunt (Tom Cruise), un membro della IMF (Impossible Mission Force), una speciale sezione segreta della CIA incaricata di svolgere le missioni ritenute più delicate e pericolose. Fu immediatamente un enorme successo al botteghino. All'indomani della sua uscita riscosse quasi 12 milioni di dollari superando il record di Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) che aveva accumulato 11 milioni e 7 mila dollari. Cruise è rimasto fedele al suo ruolo per tutti i capitoli del franchise, mentre solo il primo, di cui lo stesso attore fu produttore, è stato diretto da Brian De Palma. Dietro la macchina da presa si sono alternati John Woo in Mission: Impossible II (2000), J.J. Abrams in Mission: Impossible III (2006), Brad Bird con Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2011) e Christopher McQuarrie sia in Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) che in Mission: Impossible - Fallout (2018). McQuarrie dirigerà anche Mission: Impossible 7. Mission Impossible è inoltre il solo franchise presente nel curriculum di Cruise. Prima di essere Ethan Hunt, l'attore rifiutò di girare Top Gun 2 e scelse invece di fare Il colore dei soldi e Rain Man. (ANSA).