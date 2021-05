Anna Tatangelo, il 28 maggio esce il nuovo album "Annazero"

ROMA, 17 MAG - A pochi giorni dal singolo "Serenata", Anna Tatangelo annuncia l'uscita del suo nuovo album dal titolo "Annazero", in arrivo il 28 maggio. Anticipato, oltre che da Serenata, da "Guapo" feat. Geolier e da "Fra me e te" feat. Gemitaiz, che hanno segnato l'inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice, Annazero rappresenta per la cantante una rinascita: un cambiamento sia a livello musicale sia umano, per ricominciare da zero. Un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa, grazie all'incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 Ragazza di periferia, il singolo cult che anni prima l'aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale. Da lì la scoperta di un nuovo mondo, legato però alle sue radici, che l'ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti che confluiscono nel nuovo lavoro. (ANSA).