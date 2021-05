I Subsonica apriranno Musicultura

MACERATA, 17 MAG - I Subsonica saranno ospiti della prima delle due serate finali della XXXII edizione del Festival Musicultura, in programma venerdì 18 e sabato 19 giugno allo Sferisterio di Macerata. Musicultura sarà la prima tappa dell'atteso ritorno al live della band, alla quale il festival rende omaggio nella ricorrenza dei 25 anni di un'attività artistica che ha segnato profondamente l'evoluzione stilistica del suono italiano. "Dagli inizi dei Murazzi ai bagni di folla dei palasport, i Subsonica non hanno mai smarrito curiosità e gusto di sperimentare. Nel loro riuscire a fissare in musica e parole fermenti della realtà, suggestioni di altri linguaggi espressivi, trame inattese, c'è un tocco magico - spiega il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri - Poter ospitare una performance ad hoc dei Subsonica nella serata di apertura del festival è per noi e per il nostro pubblico un bellissimo regalo". Intanto è in pieno svolgimento il concorso legato al festival: pochi giorni fa si è aperta l'attesa votazione dei 16 finalisti di Musicultura 2021, che decreterà due degli otto vincitori. Nella pagina ufficiale facebook del festival si possono ascoltare i 16 brani finalisti, vedere le clip delle rispettive performance live ed esprimere con un like la propria preferenza. Per votare c'è tempo fino al prossimo 29 maggio. Dal 14 maggio è inoltre disponibile su tutte le piattaforme digitali il cd compilation che raccoglie i brani finalisti di Musicultura 2021 distribuito da CNI. Dopo il concerto a Recanati lo scorso 23 aprile, in diretta radiofonica su Rai Radio1, i 16 artisti finalisti di Musicultura 2021 sono in queste settimane protagonisti sempre su Rai Radio 1. La rosa degli otto vincitori includerà, accanto alle due proposte designate dal voto Facebook, altri sei artisti decretati dal Comitato di Garanzia composto tra gli altri da Claudio Baglioni, Brunori Sas, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi. (ANSA).