Disney torna nelle sale, da Crudelia a Ridley Scott

ROMA, 16 MAG - La Crudelia live action interpretata da Emma Stone, Scarlett Johansson (Black Widow) e Angelina Jolie supereroine (Eternals), ma anche il ritorno al medioevo di Ridley Scott con Last Duel o il documentario di Peter Jackson sui Beatles. Sono fra i titoli Disney in uscita in sala fino ai primi mesi del 2022 in Italia (fino a luglio con finestre ancora quasi in contemporanea al debutto su Disney+ in modalità accesso Vip, che richiede abbonamento attivo e pagamento aggiuntivo). Il primo atteso blockbuster che arriva il 26 maggio, nelle sale e dal 28 maggio in streaming su Disney+ è Crudelia di Craig Gillespie con Emma Stone. Debutta il 7 luglio nelle sale e dal 9 luglio su Disney+ Black Widow di Cate Shortland, con Scarlett Johansson. Dwayne Johnson ed Emily Blunt si dividono la scena in Jungle Cruise di Jaume Collet - Serra, in arrivo il 28 luglio nelle sale e dal 30 luglio su Disney+. Ryan Reynolds, rovescia il suo destino da videogame in Free Guy - Eroe per gioco di Shawn Levy, in sala dall'11 agosto. Peter Jackson racconta la creazione dell'album Let it be (1970), nel documentario The Beatles: Get Back, nelle sale dal 26 agosto. Fra gli altri, Jessica Chastain e Andrew Garfield, in The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter (23 settembre) si calano nei panni dei tele-evangelisti Tammy Faye e Jim Bakker. In The last duel (14 ottobre) Ridley Scott rievoca lo scontro nel 14/o secolo in Francia tra Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris ( Adam Driver). Il 3 novembre torna in sala Chloé Zhao (Nomadland) con Eternals, su un gruppo di alieni immortali interpretati fra gli altri da Angelina Jolie. Nel film d'animazione Encanto di Byron Howard e Jared Bush (25 novembre), è protagonista la 'speciale' famiglia colombiana dei Madrigals. Grande attesa per il nuovo adattamento firmato da Steven Spielberg di West Side Story (16 dicembre). Tra i titoli del 2022, il 27 gennaio Nightmare Alley di Guillermo del Toro con Bradley Cooper e Cate Blanchett. Il 10 febbraio Kenneth Branagh (anche regista) torna Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo. In arrivo anche nuovi capitoli per Cumberbatch /Doctor Strange (23 marzo) e Chris Hemswoth/ Thor (4 maggio). (ANSA).