Maggio Musicale, Mehta compie 85 anni, festa con 'Tosca'

FIRENZE, 15 MAG - Il compleanno del maestro Zubin Mehta, il direttore onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino che nei prossimi giorni compie 85 anni, sarà festeggiato mercoledì 19 maggio con una recita straordinaria di Tosca, in forma di concerto (ore 19). Tra gli interpreti, con lui sul palco, al suo debutto fiorentino Saioa Hernàndez (Tosca), Francesco Meli (Cavaradossi), Luca Salsi (Scarpia), Francesco Milanese (Angelotti), Alfonso Antoniozzi, Francesco Pittari, Giulio Mastrototaro, Adolfo Corrado e Costanza Mottola. Direttore del Coro Lorenzo Fratini. Nella lunga e luminosa carriera di Zubin Mehta, la 'Tosca' di Puccini è proprio il primo titolo con il quale in maestro segna il suo debutto assoluto operistico nel 1963 a Montreal. Da allora l'ha affrontata innumerevoli volte sui palcoscenici di tutto il mondo e incisa in molte edizioni discografiche. Al Maggio Fiorentino l'ha diretta per la prima volta nel 1965, tornando a offrirla nel 1986, 1991, 2005, 2010 e 2011 (in tour), collezionando finora 29 recite complessive. Al Maggio, sin dal suo debutto - giovanissimo - domenica 11 febbraio 1962 al Teatro Comunale, con un concerto sinfonico che ottenne un successo pieno e caloroso, il maestro Mehta ha stabilito un legame privilegiato, affettuoso e pienamente ricambiato con Firenze, con il pubblico e con il teatro, un legame forte culminato nel 1985 con la nomina a direttore musicale e nel 2017 a direttore onorario a vita e che lo vede tuttora nel pieno della sua attività. Al pubblico in sala, grazie alla collaborazione con Nasus Pharma, verrà distribuito gratuitamente il Taffix, spray nasale in polvere a effetto barriera per i virus trasmessi per via aerea che assicura, sempre associato all'uso della mascherina, una maggiore protezione delle cavità nasali per cinque ore dalla somministrazione. (ANSA).