Turismo:un mare di 25.654 ombrelloni aperti in contemporanea

TRIESTE, 14 MAG - Un mare di ombrelloni, 25.654 per la precisione, aperti contemporaneamente oppure mentre fanno una ola o altri giochi per divertenti 'colpo d'occhio', lungo i 130 chilometri di costa del Fvg, da Lignano Sabbiadoro a Muggia, da Grado a Marina Julia, Sistiana e Trieste, sulle spiagge e tra le falesie, nelle oasi naturali della laguna e nelle baie. E' la simbolica iniziativa di PromoturismoFVG che da un lato vuole simboleggiare la riapertura e dall'altro esprimere un positivo auspicio sull'andamento della prossima stagione turistica estiva. L'iniziativa è stata promossa da PromoTurismoFVG con i 40 gestori degli stabilimenti balneari della regione, che operano nei 66 stabilimenti (39 a Lignano Sabbiadoro, 12 a Grado e 15 nel golfo di Trieste), 43 dei quali offrono ad oggi (12 sono new entry) il servizio di booking on line. Domani la stagione apre ufficialmente e PromoTurismoFvg ha voluto lanciare un messaggio particolare per gli ospiti austriaci e tedeschi: Bis Bald ("A presto"). Gli stabilimenti balneari rispetteranno accorgimenti che già lo scorso anno erano stati adottati secondo le linee guida emanate dal Governo: distanziamento tra ombrelloni, gestione organizzata degli ingressi, delle uscite, delle passerelle. I frequentatori delle spiagge attrezzate potranno contare su una maggiore digitalizzazione e sull'implementazione dei servizi di delivery sotto l'ombrellone. L'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini dalla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro ha parlato di un "colpo d'occhio meraviglioso: è un evento straordinario, un messaggio di ottimismo per la ripartenza". (ANSA).