Uci Cinemas riapre dal 20 maggio in varie città

ROMA, 14 MAG - Uci Cinemas, il Circuito cinematografico presente in Italia con 43 strutture multiplex e 440 schermi riapre a partire dal prossimo 20 maggio Uci Alessandria, Uci Arezzo, Uci Bicocca, Uci Casoria, Uci Como, Uci Curno, Uci Ferrara, Uci Firenze, Uci Fiumara Genova, Uci Fiume Veneto, Uci Gioia del Colle, Uci Lissone, Uci Marcianise, Uci Meridiana Bologna Uci Certosa Milano, Uci Milanofiori, Uci Molfetta, Uci Orio, Uci Piacenza, Uci Porta di Roma, Uci Reggio Emilia, Uci Romaest, Uci Romagna, Uci Sinalunga, Uci Torino Lingotto, Uci Verona e Uci Luxe Palladio Vicenza e Uci Luxe Marcon Venezia riapriranno al pubblico con la ripresa delle proiezioni. Si tratta della prima riapertura da inizio 2021 e che prevede una progressiva riapertura delle restanti multisale del Circuito nel corso delle prossime settimane. Quella di Uci Luxe Maximo (all'interno del Maximo Shopping Center, su Via Laurentina), Il primo nella capitale, sarà invece una nuova apertura: nelle sette sale ci sono poltrone reclinabili di ultima generazione presenti in tutte le sue 7 sale, con la sala iSense, dotata di proiettore 4K Laser e sistema audio Dolby Atmos. (ANSA).