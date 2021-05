Giordana Angi, il mio disco verso nuovi orizzonti

ROMA, 14 MAG - "Un disco multiforme". Così Giordana Angi, la cantautrice italo-francese uscita due anni fa dalla scuola di Amici e già autrice per artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli, descrive il suo nuovo album "Mi Muovo" (per Virgin Records/Universal Music). Un disco in cui gli stili musicali si rincorrono e si intrecciano, partendo da strutture tipiche degli standard jazz (che Giordana Angi ha studiato da più giovane) passando per temi cantati in francese, fino ad arrivare a ritornelli funky. Un lavoro "in movimento", come suggerisce il titolo per un'artista in crescita. "Quest'anno ho avuto orizzonti nuovi: tra i tanti il primo è semplicemente il tempo. Ho avuto il tempo di scrivere, di riflettere, di scegliere il sound e il mood giusto per ogni canzone. Ho curato ogni dettaglio di queste dieci tracce, seguendo semplicemente il mio istinto, dando vita agli stati d'animo e alle emozioni che provavo". Il progetto è stato anticipato dal singolo "Tuttapposto", con Loredana Bertè. Ci sono anche altri due feat nel disco, con Briga e con Alfa. Intanto si prepara al ritorno dal vivo. "A dicembre ho due date: una a Milano il 16 e a Roma il 19. Sono felice di ritrovare la gente, di cantare e di poter sentire gli altri cantare". E si schiera con le manifestazioni a favore dei lavoratori dello spettacolo: "Giusto che i lavoratori manifestino per il diritto al lavoro perché è un diritto costituzionale". E dice "assolutamente sì", anche al DDL Zan. (ANSA).