Wong Kar Wai raddoppia, torna restaurato Hong Kong Express

ROMA, 13 MAG - Mentre il ritorno al cinema di In the Mood for Love a 20 anni dall'uscita continua a riscuotere grande successo, arriva con Tucker Film il secondo capitolo della monografia Una questione di stile - Il cinema di Wong Kar Wai in versione restaurata: dal 20 maggio ridebutta nelle sale Hong Kong Express. Il racconto metropolitano, girato nel 1994, è scandito da due delicate e coinvolgenti storie: la prima interpretata da Takeshi Kaneshiro e Brigitte Lin, la seconda da Faye Wong e Tony Leung Chiu-Wai. La monografia 'Una questione di stile' "racconta un regista inquieto e visionario, geniale e rivoluzionario - si ricorda in una nota -. Amato dalla critica, amato dal pubblico, amato dalle giurie dei Festival internazionali (Cannes, Venezia, Parigi). Sei film, sei cult, per ripercorre la sua luminosa traiettoria cominciando dall'inizio, dalle versioni rimasterizzate di As Tears Go By e Days of Being Wild (due titoli finora inediti per il grande schermo italiano), e sfogliando poi le pagine gloriose di Hong Kong Express, Happy Together, Angeli perduti e In the Mood for Love (tutti restaurati in 4K da L'Immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York sotto la supervisione dello stesso Wong Kar Wai)". (ANSA).