Claudio Baglioni, 70 anni ma 'la vita è adesso'

(di Giorgiana Cristalli) ROMA, 13 MAG - Settanta anni di vita, il 16 maggio, oltre 50 anni di musica e 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo: ne ha fatta di strada Claudio Baglioni, nato nel '51 a Roma Montesacro. La prima radio, un concorso di canzoni a Centocelle, per tutti era 'Agonia', il primo contratto con la RCA nel 1969, è diventato 'il' cantautore dei sentimenti. Ha inaugurato i grandi raduni negli stadi ed è stato il primo, nel 1996, a 'far scomparire il palco' portando la scena al centro delle arene. Il 2 giugno la prossima sfida: l'opera - concerto totale 'In questa storia che è la mia' in streaming sulla piattaforma ITsART dal Teatro Olimpico di Roma. Baglioni è una icona pop ma ha navigato anche attraverso la world music, il rock e il jazz, con sodalizi come quello con l'amico Danilo Rea. Se sono tracciabili i duetti incisi, da 'Stelle di stelle' con Mia Martini e 'Io dal mare' con Pino Daniele a quelli di Q.P.G.A (40 anni dopo) e le collaborazioni, da Stefano Di Battista a Tony Levin, da Astor Piazzolla a Youssou N'Dour, sono invece innumerevoli i duetti live in tournee ('Capitani coraggiosi' con Gianni Morandi) ma soprattutto sull' isola del cuore, Lampedusa, alla quale ha regalato 10 edizioni di O'Scià (l'ultima nel 2012), portando sulla spiaggia della Guitgia oltre 300 artisti, senza sponsor e telecamere. E' stata l'isola delle Pelagie, insieme alle esperienze in tv con Fabio Fazio ad 'Anima mia' e 'L'ultimo valzer', la palestra del Baglioni padrone di casa e showman visto alla guida del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019. Snobbato dagli artisti "impegnati" e contestato nell''88 a Torino sul palco di Amnesty, Baglioni ha toccato temi universali e il disagio sociale in alcune canzoni come I vecchi, Uomini persi e Noi no. Ha incontrato i papi, da Wojtyla a Francesco. Dopo il successo negli anni '70 con Questo piccolo grande amore, Gira Che Ti Rigira Amore Bello, E tu, Sabato Pomeriggio, Solo, E tu come stai, negli anni '80 una nuova partenza con Strada facendo, il doppio live Alé-oo, La vita è adesso che rimane in classifica per 18 mesi, con oltre 1,5 milioni di copie vendute, un record, fino al doppio album della consacrazione Oltre. (ANSA).