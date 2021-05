Bova presiede giuria Montecarlo Film Festival

ROMA, 13 MAG - A presiedere la giuria della 18/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie (31 maggio - 5 giugno), ideato e diretto da Ezio Greggio, quest'anno ci sarà Raoul Bova, vincitore, in carriera fra gli altri, del Premio Nastro d'argento speciale per 'Sbirri e il corto 15 seconds. In giuria l'attrice francese di origine danese vincitrice di due premi César come migliore promessa femminile per La Schivata e miglior attrice per Le Nom de gens Sara Forestier, Giacomo Ferrara (Suburra e Suburra la serie,Il Permesso-48 Fuori), Mario de la Rosa ( Terminator - Destino Oscuro, Hellboy), star internazionale dopo il successo della serie La Casa di Carta. Completa la giuria il giornalista, regista e critico cinematografico Mario Sesti, tra i curatori della Festa del Cinema di Roma. Anche quest'anno Il Festival della Commedia di Montecarlo avrà luogo nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco che e' pronta per accogliere il pubblico e numerosi talent internazionali assicurando appieno lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza. La kermesse, considerata la più importante e significativa rassegna cinematografica dedicata alla commedia, ha riscosso negli anni un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale grazie all'impegno di Ezio Greggio e del compianto Mario Monicelli ( co-fondatore del Festival). La manifestazione si svolge da sempre sotto l'Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell'Ambasciata d'Italia. Come lo scorso anno, Radio Monte Carlo e' la Radio ufficiale del Festival. (ANSA).