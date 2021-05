'Bennifer' bis? Fuga romantica di Jennifer Lopez e Ben Affleck

NEW YORK, 13 MAG - 'Love is in the air' di nuovo per Jennifer Lopez e Ben Affleck? A 17 anni dalla fine della loro relazione interrotta ad un passo dall'altare, tornano a circolare indiscrezioni per un 'Bennifer' bis in particolare dopo che i due hanno passato una settimana assieme in Montana. Secondo una fonte del magazine People la 'fuga' sarebbe stata un'idea di Affleck il quale ha una proprietà a Big Sky, località sciistica di lusso, e anche un'ottima occasione per la Lopez per sfuggire ai riflettori dopo la rottura con Alex Rodriguez. Affleck e Rodriguez si erano conosciuti sul set del film 'Gigli' (2003) e sono stati una coppia dal 2002 al 2004, erano sul punto di sposarsi ma il matrimonio fu cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia. Da allora sono rimasti buoni amici. A fare il tifo per loro anche l'amico di vecchia data Matt Damon il quale durante un collegamento video dall'Australia con Entertainment Tonight dove attualmente si trova per promuovere il suo nuovo film Stillwater ha detto, "Spero sia vero, voglio bene ad entrambi. Sarebbe fantastico". (ANSA).