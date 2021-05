Demi Lovato lancia suo primo podcast '4D', online da 19/5

NEW YORK, 13 MAG - Non solo musica ma argomenti come salute mentale, attivismo, giustizia e diritti LGBTQ. E' il nuovo progetto di Demi Lovato, un podcast, il cui titolo è '4D with Demi Lovato', dove 4D sta per quarta dimensione. Il podcast sarà online dal 19 maggio prodotto da Cadence13. "Vivere nella Quarta Dimensione - ha detto l'artista - vuol dire esistere consciamente sia nel tempo che nello spazio, ma per me vuol dire avere una conversazione che va oltre il discorso tipico. E' lo scopo di questo podcast. Con iI miei partner Cadence13 e OBB Sound, 4D sarà il mio posto per portare all'attenzione le cause che sono vicine al mio cuore". Dopo il documentario di YouTube 'Dancing with the Devil', Lovato al momento è impegnata in una serie di progetti per NBCUniversal, tra cui una serie in quattro episodi 'Unidentified with Demi Lovato' in cui si parla del fenomeno degli UFO. Inoltre sarà protagonista e produttrice di 'Hungry', una nuova commedia che segue le vicende di alcuni amici con disturbi alimentari. (ANSA).