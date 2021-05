Extraliscio, l'eclettica band al cinema e in tour

ROMA, 13 MAG - Arriva dopo una lunga attesa nelle sale italiane il 14, 15 e 16 giugno il film di Elisabetta Sgarbi "Extraliscio - Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell'alba", distribuito come evento da Nexo Digital. Le prevendite per le proiezioni nei cinema di tutta Italia apriranno il 27 maggio e l'elenco delle sale sarà disponibile su nexodigital.it. E dopo il successo al 71/mo Festival di Sanremo con il brano 'Bianca Luce Nera' continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l'elettronica, il rock, il pop in un'esplosione di suoni, ironia e libertà. Da giugno a settembre l'eclettica band guidata dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla 'Voce di Romagna mia nel mondo' Mauro Ferrara, sarà in tour in tutta Italia con 'È Bello Perdersi - Tour d'Italie", una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi. Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell'ambito della 77/ma Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto il Premio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE-Federazione Italiana dei Cinema d'Essai, a Mantova. Il tour d'Italie 'È Bello Perdersi', prodotto da International Music and Arts, vede tra le prime date il 26 giugno l'Arena Estiva Parco Mazzini di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Per informazioni e prevendite www.internationalmusic.it. Inoltre, per 5 volte gli Extraliscio incroceranno la ventiduesima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, alla quale fanno anche da colonna sonora con i brano 'Il ballo della Rosa' e 'Milanesiana di Riviera'. (ANSA).