'Ostaggi' black comedy che guarda alla cronaca

ROMA, 13 MAG - Arriva su SKY Cinema Primafila Premiere dal 15 maggio il film OSTAGGI di Eleonora Ivone, black comedy tratta dall'omonima pièce teatrale di Angelo Longoni, rivisitata dalla regista insieme all'autore. Che succede in OSTAGGI? Marco (Gianmarco Tognazzi), imprenditore in crisi, nonostante sia addirittura in credito con lo Stato, disperato per il suo imminente fallimento fa una rapina a un portavalori. Inseguito dalla polizia si rifugia nella panetteria di Remo (Francesco Pannofino), e prende in ostaggio gli avventori. Ovvero, Ambra (Vanessa Incontrada) ex infermiera ora prostituta in proprio, Regina (Elena Cotta) una pensionata cardiopatica tutto carattere e Nabil (Jonis Bascir), venditore siriano 'sans papier' pronto a massime popolar-filosofiche. A sfidare l'improvvisato e sicuramente molto insicuro imprenditore troviamo il commissario interventista (Alessandro Haber) e la più che moderata negoziatrice Anna (Eleonora Ivone).Una situazione tragicomica dove tutto alla fine può accadere. "Sono stata fortunata ad essere stata protetta da tutti loro - dice la regista esordiente nell'incontro stampa in remoto - . Ognuno mi ha regalato la possibilità di trovare la giusta strada del proprio personaggio". Spiega invece Tognazzi : "Marco è un uomo per bene che tiene alla famiglia e soprattutto anche ai suoi dipendenti che per lui sono sempre la sua famiglia. Si trova però all'interno di un sistema che non gli dà alcuna via d'uscita, ma non è affatto un delinquente". Ambra, spiega poi la Incontrada: "È una che a un certo punto ha scelto di fare la prostituta, una cosa che fa però con estrema dignità. Un lavoro poi che le dà la grande capacità di capire subito chi ha davanti e le permette anche di instaurare con tutti un rapporto molto personale". Per la bravissima Elena Cotta, il suo personaggio, Regina "è quello più scopertamente umano, la sua fragilità è quella di una persona qualunque che però a un certo punto sa far uscire la grinta, un carattere che mette tutti in linea". Cosa è il mio personaggio ? "Una vera merda - replica Haber - un poliziotto represso che vuol sparare ad ogni costo". (ANSA).