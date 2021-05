Ezio Bosso a un anno morte, ceneri al Monumentale di Torino

TORINO, 13 MAG - A un anno dalla morte in pieno Covid, quando era impossibile onorare i defunti con qualsiasi tipo di cerimonia, Ezio Bosso può essere salutato da domani 14 maggio al Cimitero Monumentale di Torino, dove da oggi dimora l'urna con le ceneri. In ricordo del maestro, scomparso il 14 maggio 2020 per l'aggravarsi delle note patologie oncologiche, sabato 15 maggio è anche previsto un concerto cameristico al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, a Roma, sotto l'egida del Ministero della Cultura, in presenza e in streaming nei canali della Direzione Musei Statali della città di Roma. In questa fase in cui non è ancora possibile pensare ad eventi pubblici di grandi dimensioni, la famiglia Bosso lavora a completare la pubblicazione dei testi, dei pensieri e della musica del maestro. Oltre al cofanetto - fa sapere la famiglia che sostiene ogni iniziativa ufficiale - con tutte le sue registrazioni discografiche pubblicate in vita, la seconda tappa di questo percorso è incarnata dal volume 'Faccio Musica', che raccoglie i suoi più intensi testi inediti o parzialmente inediti degli ultimi quattro anni di lavoro e riflessione, quindi da oggi i primi due volumi di musiche per pianoforte, cui seguiranno da settembre tutte le partiture delle opere più note. (ANSA).