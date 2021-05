'Estate '85', ecco il triangolo d'amore firmato da Ozon

ROMA, 13 MAG - Label di Cannes 2020, ovvero quell'edizione che non c'è stata, Premio del Pubblico alla 15/ma edizione della Festa di Roma, arriva ora in sala dal 3 giugno con Academy Two la calda e morbosa ESTATE '85 di François Ozon (di cui anticipiamo in esclusiva la locandina). Una storia, quella raccontata dal regista francese al suo 19/mo film, senza alcuna smagliatura e con al centro la precisa rappresentazione della giovinezza e di tutta la vita e la luce che l'anima. Protagonisti due adolescenti che vivono il loro amore omosessuale, scoperto quasi per caso a Le Tréport, piccola località balneare della Normandia. Tratto da un romanzo degli anni Ottanta dell'autore britannico Aidan Chambers dal titolo 'Danza sulla mia tomba', racconta appunto l'estate del 1985, quando il sedicenne Alexis (Félix Lefebvre) viene salvato eroicamente in mare dal diciottenne David (Benjamin Voisin), che ha una madre (Valeria Bruni Tedeschi) distratta e assente dopo la morte del marito. Tra i due, di diversa estrazione sociale ma che hanno in comune una deriva letteraria maledetta, nasce una profonda attrazione che diventa subito qualcosa di più, questo fino a quando non entra in scena Kate (Philippine Velge), ragazza alla pari inglese, terzo incomodo negli equilibri sentimentali dei due ragazzi. (ANSA).