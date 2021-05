"The Tragedy of Macbeth" di Joel Coen a fine anno

ROMA, 13 MAG - Apple Original Films e A24 hanno annunciato che collaboreranno all'attesissimo "The Tragedy of Macbeth", il nuovo film del vincitore dell'Oscar Joel Coen, interpretato dai premi Oscar Denzel Washington e Frances McDormand. Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo entro la fine dell'anno, prima del lancio su Apple TV +. Il cast comprende anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling e Brendan Gleeson. Il film riunisce i frequenti collaboratori di Coen, tra cui Bruno Delbonnel come direttore della fotografia, Mary Zophres come costumista e Carter Burwell come autore della colonna sonora. Coen, oltre a dirigere, produce il film insieme a McDormand e Robert Graf (ANSA).