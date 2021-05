Max Gazzè estate tra festival e palchi d'eccezione

ROMA, 13 MAG - Max Gazzè riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un'estate ancora all'insegna dei live quella dell'artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica, pubblicando il suo nuovo disco "La matematica dei rami", prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock. Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre. La partenza è fissata per il prossimo 3 luglio dal Castello di Udine e, tra grandi Festival e affascinanti location, percorrerà l'Italia con la sua nuova musica e le sue amatissime hit. Le prime date confermate de "La matematica dei rami TOUR", prodotto e organizzato da OTR live, sono: 3 luglio Udine (Castello), 14 luglio Torino (Flowers Festival), 23 luglio Gardone Riviera (BS) (Anfiteatro del Vittoriale), 30 e 31 luglio Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica), 21 agosto Riola Sardo (OR) (Parco dei Suoni), 28 agosto Prato (Settembre Prato è Spettacolo), 8 settembre Sesto San Giovanni (MI) (Carroponte). (ANSA).