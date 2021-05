Dua Lipa fa il pieno ai Brit Awards 2021

LONDRA, 12 MAG - E' stata la cantante inglese di origini albanesi-kosovare Dua Lipa la protagonista assoluta della cerimonia dei Brit Award 2021, premiata per l'album dell'anno (Future Nostalgia) e come migliore interprete femminile. L'annuale appuntamento dei più importanti premi della discografia britannica si è svolto l'11 maggio alla O2 Arena di Greenwich, a Londra, alla presenza di 4mila spettatori, per lo più operatori sanitari e lavoratori essenziali, distanziati secondo le precauzioni Covid in un Paese che sta avviando un alleggerimento delle restrizioni grazie al drastico calo dei contagi e all'elevato numero di vaccinazioni. Ad aprire la serata sono stati i Coldplay che hanno suonato il loro nuovo singolo, Higher Power, su una chiatta lungo il Tamigi. Al gala è intervenuta anche Taylor Swift, premiata come Global Icon, mentre per la prima volta una band di sole donne, Little Mix, si è imposta nella categoria 'miglior gruppo'. Al brano Watermelon Sugar, di Harry Styles, è andato invece il titolo come 'miglior singolo dell'anno', mentre nella categoria 'artista emergente' ha vinto Arlo Parks. Tra i riconoscimenti internazionali, il premio come migliore artista femminile è andato a Billie Eilish. Mentre nella categoria 'migliore artista maschile', introdotta da un video-messaggio dell'ex first lady americana Michelle Obama in un evento in cui si è prestata grande attenzione alla diversità etnica e di genere, ha vinto The Weekend. (ANSA).