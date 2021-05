Tina Turner e Jay Z entrano nella Rock & Roll Hall of Fame

NEW YORK, 12 MAG - Tina Turner e Jay Z entrano nella Rock and Roll Hall of Fame. I due artisti fanno parte di una rosa di dodici nomi che l'organizzazione ha definito "la più eterogenea" della sua storia. Tra i nuovi ingressi anche Carole King e The Go-Go: per la prima volta, quindi, una tripletta di donne entra a far parte della categoria 'Performers'. Jay Z invece ha fatto storia come il primo rapper in vita ad essere consacrato nella Rock and Roll Hall of Fame. Prima di lui ci sono stati Tupac Shakur (2017) e Notorious B.I.G. (2020), ma soltanto dopo la loro morte. Anche se nominati, non ce l'hanno fatta ad entrare per quest'anno Iron Maiden, Chaka Khan, Rage Against the Machine, Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Fela Kuti, New York Dolls e Dionne Warwick. La cerimonia si terrà il prossimo 30 ottobre. (ANSA).