Van De Sfroos, i miti per tornare un po' bambini

ROMA, 12 MAG - Attraverso i miti e le leggende "si torna un po' bambini: ci riportano alle origini e mai come in questo momento abbiamo bisogno della fantasia, di fronte ai claustrofobici e cupi miti contemporanei, anche legati al dolore e alla malattia, che prendono sempre di più il sopravvento". Lo dice all'ANSA Davide Van De Sfroos, il cantautore lombardo, da sempre narratore, utilizzando il dialetto ( e non solo), di storie intime, collettive, e universali, che debutta come autore e conduttore televisivo con Il Mythonauta, dal 13 maggio in seconda serata su Rai2. Quattro puntate da 45 minuti, scandite da vagabondaggi per l'Italia, tra racconti popolari, incontri, personaggi, creature e luoghi misteriosi e magici. A partire dalla terra in cui Van De Sfroos (che ha già pronto un nuovo album) è cresciuto, con la visita, tra i vari luoghi, all'Isola Comacina con la sua antica maledizione sconfitta. Nella seconda puntata si andrà in Abruzzo e Molise, con misteri come quello di Celestino sulla Maiella. Nella terza puntata protagonista l'Emilia Romagna, dalla storia e mito di Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro (San Leo) a Santarcangelo, con la leggendaria "Fira di Becc", la fiera dei cornuti. Nella quarta puntata la meta è l'Alto Adige, con, tra i racconti, la leggenda dei monti pallidi sulla nascita delle Dolomiti. Un percorso nel quale "ogni tanto apparirà anche un mio alter ego, in veste di bardo, un cantastorie, in mantello e cappello nero, che canta microballate di un minuto, con le quali 'chiosa' i miti e le leggende". Il programma è stato girato negli ultimi mesi, "con qualche stop dovuto alle varie zone rosse e arancioni, al mio covid, o a qualche altra positività. Abbiamo lavorato consapevoli del privilegio di poter viaggiare in Italia, attraversando spesso anche scenari desolati, come l'Autostrada dal sole deserta, o gli autogrill vuoti. Ci hanno fatto sentire ancora più motivati a trasmettere qualcosa di emotivo, qualche brivido che scuotesse". (ANSA).