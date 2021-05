Tony Effe, dalla Dark Polo Gang al debutto da solista

ROMA, 12 MAG - Il rapper TONY EFFE, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, nato a Roma classe 1991, reduce dall'enorme successo con la Dark Polo Gang, con cui ha collezionato oltre mezzo miliardo di stream e certificazioni multiplatino, è pronto a pubblicare il suo primo album solista. Il disco - dal titolo emblematico "Untouchable", letteralmente "l'Intoccabile", un omaggio al celeberrimo film di Brian De Palma del 1987 The Untouchables - Gli Intoccabili - uscirà il 4 giugno per Virgin Records/Universal Music Italia. La copertina è stata realizzata con la cura artistica del visionario regista Anton Tammi, già dietro i videoclip e le cover della superstar globale The Weeknd. (ANSA).