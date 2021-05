Al Tribeca l'anteprima mondiale del film sul Salvator Mundi

NEW YORK, 11 MAG - 'The Lost Leonardo' avrà la sua anteprima mondiale al Tribeca Film Festival. Il film narra la controversa storia che c'è dietro l'opera d'arte più costosa della storia acquistata da un privato, ossia il Salvator Mundi, attribuito a Leonardo da Vinci. Il dipinto, datato all'incirca al 1500, fu venduto nel 2017 all'asta da Christie's, al costo di oltre 450 milioni di dollari. Il film, i cui diritti sono stata acquisiti da Sony Pictures, è diretto da Andreas Koefoed. La prima sarà il 13 giugno. Oltre a The Lost Leonardo la Sony ha deciso di scegliere il palcoscenico del festival newyorkese per il debutto di altre due pellicole, 'I Carry You With Me' e '12 Mighty Orphans'. (ANSA).