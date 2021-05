Piero Pelù, un'estate in tour con "Gigante live"

ROMA, 11 MAG - Piero Pelù torna in tour da luglio con "Gigante Live", una serie di concerti in giro per l'Italia. "La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo - dice il rocker -. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l'infinito?". Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro "Finaz" Finazzo (Bandarbardò); Luca "Luc Mitraglia" Martelli; Dado "Black Dado" Neri; Francesco "Felcio" Felcini. Queste le prime date: 9 luglio Marostica (VI) (recupero del 10 luglio 2020); 14 luglio Brescia (recupero del 14 luglio 2020); 15 luglio Sesto San Giovanni (MI); 18 luglio Molfetta (BA) (recupero del 19 luglio 2020); 19 luglio Roma; 7 agosto Fossano (CN) (recupero del 9 luglio 2020); 13 agosto Messina; 2 settembre Verona (doppio spettacolo alle 18.30 e alle 21.30) recupero del 3 settembre 2020. Per motivi organizzativi, le date di Soverato, Ragusa e Presicce sono state cancellate. (ANSA).