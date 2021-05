L'Istituzione Universitaria dei Concerti torna dal vivo

ROMA, 11 MAG - Anche L'Istituzione Universitaria dei Concerti torna finalmente alla musica dal vivo con tre appuntamenti con grandi musicisti nell' Aula Magna della Sapienza. Si comincia sabato 22 maggio alle 17:30 con i due virtuosi francesi Renaud Capuçon, violinista amato per l' equilibrio, l' intensità sonora e il virtuosismo, e David Fray, pianista definito da Die Welt "perfetto esempio di musicista pensante", eccezionalmente insieme in un programma che alterna sonate di Bach, Schubert e Schumann. Sabato 29 maggio, alle 17:30, è in programma la pièce di teatro musicale 'La Pianessa', dedicata ad Alberto Savinio con l' attrice Lucia Poli, regista dello spettacolo, e il pianista Marco Scolastra con musiche dello stesso Savinio e di autori da lui citati nei racconti, Mozart, Kullak, Paderewski, Chopin, ma anche Rossini, De Crescenzo, Satie, Cage, Elgar. Martedì 1 giugno alle 19:30 sarà di scena il repertorio barocco con gli strumenti d'epoca dell'Accademia dell'Annunciata di Riccardo Doni con il violinista Giuliano Carmignola e il violoncellista Mario Brunello. L'ensemble milanese, diretta da Riccardo Doni, anche al cembalo, propone Sonar in ottava, un progetto originale che presenta celebri concerti doppi di Bach e Vivaldi nell'inedita versione per violino e violoncello piccolo, raro strumento tipicamente barocco. In programma anche il Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n. 1 di Händel. "Non ci siamo mai fermati - commenta Giovanni d' Alò, direttore artistico della Iuc -. Torniamo in Aula Magna con questi concerti diversissimi tra loro, ognuno con una sua precisa originalità, con in comune l'altissimo livello degli interpreti. E' solo l'inizio, abbiamo in caldo un'estate letteralmente piena di musica". (ANSA).