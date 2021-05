DiCaprio nel nuovo Scorsese, la prima immagine

ROMA, 10 MAG - Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone in una scena dell'atteso nuovo film di Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", Apple original. Basato sul bestseller di David Grann, ambientato nell'Oklahoma degli anni '20, il film, ideato da Apple Studios, racconta la storia dell'assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come "il regno del terrore di Osage". Nel cast di anche Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson e molti altri. A Grey Horse, Oklahoma, 1919, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e Mollie Burkhart (Lily Gladstone), una donna di etnia Osage. All'inizio della loro relazione, Mollie lo invita a cena e da quel momento stringono un legame molto forte: la prima immagine, rilasciata da Apple, vede i due protagonisti uno accanto all'altro a tavola. Originaria del Montana, Lily Gladstone discende dalla tribù dei Piedi Neri e Nasi Forati. Ha fatto il suo debutto cinematografico in "Winter in the Blood" di Alex e Andrew Smith ed è apparsa di recente in "Billions" della Showtime, così come nei film di Kelly Reichardt "Certain Women" e "First Cow". DiCaprio, di nuovo diretto da Scorsese, figura con la sua Appian Way tra i produttori, insieme a Scorsese e a Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment. (ANSA).