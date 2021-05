Gaia, fuori il 14 maggio "Boca" feat. Sean Paul

ROMA, 10 MAG - Esce il 14 maggio Boca, il nuovo singolo di Gaia feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay, già produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy. La cantautrice italo-brasiliana ha scelto di collaborare con Sean Paul, artista giamaicano dal successo mondiale, che negli anni ha saputo mescolare il reggae delle origini con la dancehall, firmando successi mondiali come Get Busy e Mad Love e collaborando, tra gli altri, con Beyoncé, Rihanna, Bob Sinclar, Sia e Dua Lipa. Il brano nasce a fine 2019, ad Amsterdam, durante uno degli ultimi viaggi che la cantante riesce a fare subito prima che il mondo si fermi. Baci, strade di notte, incontri per caso e desiderio di libertà; un pezzo in cui il reggaeton si fonde a ipnotici richiami indiani risvegliando il desiderio di muoversi e ballare. Con Boca Gaia torna dopo Chega nuovamente al portoghese, mescolandosi alla voce di Sean Paul e canta la voglia di ricominciare a viaggiare. "Non è il momento giusto per pensare ai brutti giorni. Svuota la mente. Senti la vibrazione!". (ANSA).