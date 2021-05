Confermato l'evento pubblico a giugno del festival di Berlino

ROMA, 10 MAG - La Berlinale ha confermato l'evento per il pubblico che vedrà i film selezionati riproposti nei cinema all'aperto della capitale tedesca tra il 9 e il 20 giugno. Lo ha reso noto un comunicato della Berlinale. L'evento, definito Berlinale Summer Special, si svolgerà open-air in 16 luoghi diversi . "Il pubblico vivrà un'esperienza di festival collettivo molto speciale, qualcosa che ci mancava da tanto tempo" hanno commentato i due direttori, Carlo Chatrian - direttore artistico - e Mariette Rissenbeek, direttrice esecutiva. "The Summer Special è orientato a riaccendere la voglia di andare al cinema, e a contribuire alla rinascita delle attività culturali con un pubblico" aggiungono i due direttori. (ANSA).