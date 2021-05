Maggio: Muti ritrova i Wiener Philharmoniker a Firenze

FIRENZE, 08 MAG - Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker insieme sul palcoscenico del Teatro del Maggio Fiorentino per un concerto in programma lunedì 10 maggio con inizio alle ore 20 per l'83/a edizione del Festival del Maggio Musicale. Quello di Firenze sarà il secondo appuntamento italiano della tournée del maestro Riccardo Muti e della prestigiosa Orchestra viennese la quale manca da Firenze dal 2016. Il programma è interamente dedicato a tre preziose pagine del sinfonismo ottocentesco, inizia con l'ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, ispirata ai poemi di Johann Wolfgang von Goethe 'Calma di mare' e 'Viaggio felice'. Il poeta rievocò una vera esperienza che gli era capitata nella primavera del 1787 su una nave salpata da Palermo mentre tornava a casa da un breve soggiorno in Sicilia. Si prosegue con la Sinfonia n. 4 in Re minore op. 120 di Robert Schumann. In conclusione, la Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 73 di Johannes Brahms che vede la luce nell'estate del 1877, sulle sponde del lago di Wörth, con tempi sorprendentemente rapidi rispetto al suo precedente lavoro sinfonico. (ANSA).