Baby K, la regina delle hit pubblica Pa Ti feat Omar Montes

ROMA, 07 MAG - E' uscito "Pa Ti", il singolo firmato e interpretato da Baby K feat Omar Montes, distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy e prodotto da Congorock. Baby K, che con la sua ultima hit "Non mi basta più" ha battuto ogni record conquistando il triplo disco di platino con oltre 210.000 download + streaming e 70 milioni di views su YouTube dopo la scelta di farsi affiancare da Chiara Ferragni, per questo brano collabora con la star internazionale Omar Montes, uno dei creatori della nuova scena trap e dell'avanguardia urbana in Spagna e massimo esponente del "Flamenco Urbano" fondendo trap, hip hop, EDM, reggae e reggaeton con il flamenco. Nel 2020 è stato l'unico cantante con 4 brani nella Top50 di Spotify divenendo così l'artista più streammato in Spagna. "Pa Ti", brano dal gusto latino e dal ritmo appassionato, racconta in musica il dialogo tra una coppia di innamorati che vivono con grande intensità la loro relazione ma cercano di scoprire vicendevolmente se i loro sentimenti siano davvero sinceri, domandandosi se anche in un momento difficile riuscirebbero a restare l'uno accanto all'altro. (ANSA).