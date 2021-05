Opera Roma, in streaming Luisa Miller in forma di concerto

ROMA, 07 MAG - Nuovo appuntamento della stagione di teatro digitale dell'Opera di Roma sabato 8 maggio alle 20.00 su operaroma.tv con la trasmissione in streaming gratuito di Luisa Miller di Giuseppe Verdi, che non si ascoltava al Costanzi dal 1990. Il video dello spettacolo è la registrazione eseguita lo scorso 30 aprile dell'opera in forma di concerto, diffusa in diretta da Rai Radio3. Il maestro Michele Mariotti, impegnato per la prima volta nella partitura verdiana, ha guidato l'Orchestra dell'Opera di Roma disposta sul palcoscenico del Costanzi. Il Coro, diretto dal maestro Roberto Gabbiani, occupa la platea e i palchi della sala per rispettare il distanziamento interpersonale. Melodramma tragico in tre atti, tratto dalla tragedia Kabale und Liebe di Friedrich Schiller, Luisa Miller è andata in scena per la prima volta l'8 dicembre 1849 al Teatro di San Carlo di Napoli. In questa esecuzione in forma di concerto cantano Michele Pertusi (Il Conte di Walter), Antonio Poli (Rodolfo), Daniela Barcellona (Federica), Marko Mimica (Wurm) e Roberto Frontali (Miller). Nel ruolo del titolo Roberta Mantegna che, nata nel progetto "Fabbrica" Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, ha già intrapreso una brillante carriera internazionale. (ANSA).