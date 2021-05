J Balvin compie 36 anni e festeggia con il singolo 7 de Mayo

ROMA, 07 MAG - "Il 7 maggio è il giorno in cui è nato un guerriero e un sognatore". Si racconta così il re della musica latina J Balvin, che nel giorno del suo compleanno pubblica il nuovo brano "7 de Mayo". Un brano autobiografico che riassume in poco più di 3 minuti la vita di J Balvin fino ad oggi, con versi che raccontano la sua vita privata e un video che inframmezza registrazioni di vita reale con contributi, fra gli altri, del pioniere della musica reggaeton, Daddy Yankee. "7 DE MAYO" è stata scritta dallo stesso J Balvin con Keityn. E sempre per celebrare il giorno del suo compleanno è uscito il film documentario sulla sua vita, ""The Boy From Medellín," una produzione originale Amazon Prime Video. Il film è diretto dal regista nominato ai Premi Oscar, Matthew Heineman. A giugno, inoltre, esce il singolo, in inglese e spagnolo, "Otra noche sin ti", prima collaborazione tra il Re della musica latina e il cantautore americano 5 volte nominato ai Grammy Khalid. J Balvin, forte di oltre 50 miliardi di stream e di oltre 50 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify (è l'artista latino più ascoltato sulla piattaforma e il 6° artista più ascoltato a livello generale nel mondo), è stato inserito da Time tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2020, nel Guinness World Record per essere stato l'artista con il maggior numero di nomination ai Latin Grammy in 21 anni ed è la terza superstar - la prima latina - ad aver firmato un menu di Mc Donald. (ANSA).