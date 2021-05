Quando la rivoluzione per il mondo è dei bambini

(di Francesco Gallo) ROMA, 07 MAG - "I genitori devono smetterla di pensare che un bambino debba solo giocare o, al massimo, mettere a posto la sua cameretta". Questa frase, detta da uno dei protagonisti de IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles De Maistre, sintetizza più di ogni altra cosa il senso di questo documentario, dal 13 maggio in sala con Officine Ubu. In questo lavoro infatti c'è il racconto di sette bambini straordinari, José, Arthur, Aissatou, Heena, Peter, Kevin e Jocelyn, che vengono da ogni parte del mondo e combattono per difendere i propri ideali, sette adolescenti che, tra l'altro, nel 2018 erano in corsa per il 'Premio per il clima per bambini' in Svezia. Riconoscimento in cui gareggiava anche Greta Thunberg che allora rinunciò pur di non prendere un 'inquinante' aereo. "Sono più di 30 anni che giro il mondo e niente mi ha mai sconvolto e impressionato tanto come i bambini - sottolinea De Maistre, sceneggiatore, regista, giornalista e attore francese -. Ho filmato bambini soldato, schiavi, in prigione, per strada e i bambini che muoiono di fame. Li ho filmati perché volevo denunciare questi abusi e queste violenze. Ci credevo, ma il mio lavoro non ha mai realmente cambiato il mondo. Un incontro, tuttavia, mi è rimasto impresso: mentre filmavo bambini soldato arruolati nella guerriglia colombiana, mi sono avvicinato a uno di loro, un piccoletto, Fidel, di dieci anni. Secondo me era 'travestito' da soldato imbracciando fucile e munizioni. Gli ho chiesto: 'Credi che questo sia il posto per un bambino come te?' Mi ha risposto con una flemma che mi ha lasciato di sasso: 'E tu, chi sei per farmi questa domanda? La realtà della vita dei bambini poveri nel mio paese è l'accattonaggio, la prostituzione o il lavoro. Allora lascia che mi batta almeno per cercare di cambiare il mio futuro'. (ANSA).