Tricarico, le mie canzoni 'ponte' tra passato e futuro

MILANO, 07 MAG - L'ottavo album di Tricarico, in uscita il 7 maggio, s'intitola 'Amore dillo senza ridere, ma non troppo seriamente'. Composto da una scaletta di dieci canzoni, più un intro e una coda, il lavoro da studio raccoglie un serie di racconti scritti prima che iniziasse la pandemia e che parlano di rapporti, confronti e scontri di una normale vita, da 'A Milano non c'è il mare' con Francesco De Gregori, fino a 'Voglio vivere'. "Questo disco è un ponte di passaggio - ha commentato Tricarico - tra un passato e un futuro. Forse chiude un periodo e il Francesco di oggi è diventato uomo, o cerca di esserlo, provando ad afferrare un equilibrio". (ANSA).