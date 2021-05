Oltre 100 film per Sky Cinema Collection - Made in Italy

ROMA, 07 MAG - Sky Cinema Collection, da sabato 8 a venerdì 21 maggio, celebra il cinema italiano con una ricca collezione, 'Made in Italy' (canale 303) di oltre 100 film firmati e interpretati dai grandi nomi della nostra cinematografia. Molti dei titoli in programmazione sono candidati quest'anno ai David di Donatello. In prima visione sabato 8 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due I Predatori, di Pietro Castellitto, candidato a quattro David di Donatello e Premio Orizzonti al Festival di Venezia 2020. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Made in Italy. In prima visione giovedì 20 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due l'opera prima di Mauro Mancini Non odiare, Premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020, con Alessandro Gassmann. Alle 23.00 anche su Sky Cinema Collection - Made in Italy Tra i titoli in programmazione candidati ai David di Donatello anche Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (15 nomination) con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue; Hammamet di Gianni Amelio (14 nomination), in cui Pierfrancesco Favino è nel ruolo di Bettino Craxi; Favolacce (13 nomination) dei fratelli D'Innocenzo; il biopic di Susanna Nicchiarelli Miss Marx (11 nomination); Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino (3 nomination); Tolo Tolo (3 nomination), diretto e interpretato da Checco Zalone; il racconto autobiografico di Francesco Bruni Cosa Sarà (2 nomination); Lei Mi Parla Ancora, il film Sky Original di Pupi Avati (2 nomination) con Renato Pozzetto; Padrenostro di Claudio Noce (1 nomination) con Pierfrancesco Favino premiato a Venezia con la Coppa Volpi; Mi Chiamo Francesco Totti Il documentario di Alex Infascelli (1 nomination) e Notturno (1 nomination) il documentario di Gianfranco Rosi. In programmazione anche commedie come Genitori Vs Influencer di Michela Andreozzi con Fabio Volo; il dittico di Giovanni Veronesi Moschettieri Del Re: La Penultima Missione e il sequel targato Sky Original Tutti Per 1 - 1 Per Tutti; Come Un Gatto In Tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, oltre a molti classici della cinematografia italiana. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand. (ANSA).