Muccino, sono uscito dalla giuria dei David di Donatello

ROMA, 06 MAG - "Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l'Oscar". Lo scrive Gabriele Muccino sul suo profilo Twitter. "Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro" aggiunge. il cineasta aveva polemizzato, sempre attraverso i social, nelle settimane scorse con la giuria del premio per le poche candidature ricevute dal suo ultimo film, Gli anni più belli ed aveva accusato il riconoscimento di aver perso di credibilità. (ANSA).