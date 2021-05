Concerto di Maluma a Milano riprogrammato al 5 marzo 2022

ROMA, 06 MAG - Nuova data per il concerto di Maluma al Mediolanum Forum di Assago, dopo i rinvii dovuti alle misure restrittive per contrastare la diffusione del Covid19. La superstar Colombiana salirà sul palco milanese il 5 marzo 2022, per l'unica data italiana. I biglietti riportanti le date 7 marzo, 31 marzo e 4 settembre 2020 e 19 Giugno 2021 saranno validi per la data del 5 marzo 2022. (ANSA).